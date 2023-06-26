Украинская ПВО отбила очередную ночную воздушную атаку оккупантов

Главное: Ночью 26 июня войска РФ атаковали Украину преимущественно с южного направления. Были осуществлены пуски трех ракет Калибр с подводной лодки в Черном море.

Детали: Силы ПВО во время ночной атаки на Украину сбили 13 воздушных целей, среди которых две крылатые ракеты Калибр и семь «шахедов», тип еще четырех дронов не установлен. Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Отмечается, что в ночь на 26 июня войска РФ атаковали Украину преимущественно с южного направления.

Осуществлены пуски трех крылатых ракет Калибр с подлодки в Черном море и восьми ударных беспилотников иранского производства Shahed-136/131 с восточного побережья Азовского моря.

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