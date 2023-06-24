ФСБ и Генпрокуратура РФ обвинили Пригожина в организации вооруженного мятежа

Главное: Генпрокуратура РФ возбудила дела против Евгения Пригожин. ФСБ РФ утверждает, что «заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ».

Детали: Генпрокуратура России сообщила о возбуждении уголовного дела против Евгения Пригожина по ст. 279 УК РФ «по факту организации вооруженного мятежа».

Цитата: «Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет».