ФСБ и Генпрокуратура РФ обвинили Пригожина в организации вооруженного мятежа

Главное: Генпрокуратура РФ возбудила дела против Евгения Пригожин. ФСБ РФ утверждает, что «заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ».
Детали: Генпрокуратура России сообщила о возбуждении уголовного дела против Евгения Пригожина по ст. 279 УК РФ «по факту организации вооруженного мятежа».
Цитата: «Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет».
ФСБ РФ также сделала ряд новых заявлений о мятеже Пригожина:
— «Информация в соцсетях от имени Пригожина о якобы нанесенных минобороны РФ ударах по тыловым частям ЧВК „Вагнер“ не соответствует действительности»,
— «Заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ».
— «В связи с угрозой эскалации противостояния в РФ возбуждено дело по факту призыва к вооруженному мятежу со стороны Пригожина».
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