Главное: ООН внесла Россию в список позора. По данным организации, в 2022 году Россия убила 136 детей, а в этом году продолжает похищать и убивать детей.

Детали: ООН внесла Россию в список позора за убийства детей в Украине, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«По данным ООН, в 2022 году Россия убила 136 детей. Также российская армия и ее боевики покалечили 518 детей и совершили 480 нападений на школы и больницы. Они использовали 91 ребенка в качестве живого щита. Хочу отметить, что Россия похищает украинских детей и продолжает убивать в 2023 году. Путин является военным преступником, как и все его окружение вместе с террористами, командирами и исполнителями преступных приказов», — говорится в сообщении.

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