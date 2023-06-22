Известный футбольный комментатор остался без жилья из-за взрыва в киевской многоэтажке

Главное: Взрыв в Киеве оставил без жилья известного комментатора. Роберто Моралес проживал в доме в Днепровском районе, где в четверг ночью произошло чрезвычайное событие.

Детали: Известный футбольный комментатор Роберто Моралес потерял квартиру из-за взрыва в Днепровском районе.

Именно в одной из уничтоженных квартир и жил Моралес. Об этом он сам сообщил на своей странице в соцсети.

«Малышко, 33. Мой дом, квартиры уже нет», — написал Моралес в Фейсбуке.

Самого комментатора от гибели спасла служба в ВСУ. Этой ночью его не было дома, потому что сейчас он защищает страну от кремлевских оккупантов. Роберто уже имел опыт пребывания в зоне АТО с июля 2015 года по сентябрь 2016-го.

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