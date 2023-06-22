Мир найдет способ, как ликвидировать Путина, — Зеленский

Главное: По словам Зеленского, мир найдет способ ликвидировать Путина, если он не прекратит угрожать ядерным оружием. Президент также считает опасным круг людей диктатора, который поднимает эту тему.

Детали: Мир найдет способ, как лишить российского диктатора Владимира жизнедеятельности, если он не перестанет угрожать ядерным оружием. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

Он заявил, что Путин опасен для Украины еще с 2014 года, когда он оккупировал первые наши территории. Однако диктатор стал еще опаснее с 24 февраля, когда начал полномасштабную войну.

«Человек, который абсолютно открыто сказал о войне и об уничтожении украинцев. Опаснее, я считаю, нельзя быть», — сказал президент.

При этом, по словам Зеленского, никто не может дать стопроцентных прогнозов относительно того, применит ли Путин ядерное оружие.

«Я могу сказать свое мнение. Я считаю, что он боится за свою жизнь. Я считаю, что если он не прекратит угрожать миру ядерным оружием, мир найдет формат, как лишить его жизнедеятельности. Это очень опасно, и поэтому он осторожно делает эти месседжи», — сказал он.

Президент также считает опасным круг людей диктатора, который поднимает эту тему.

В частности, опасно то, что Путин транспортировал соответствующее оружие на территорию Беларуси. Однако, по его словам, все это опасность более политическая, медийная и информационная.

«Я не считаю, что он сегодня это готов сделать, потому что думает о своей жизни. Он очень ее любит. По крайней мере, мне так кажется. Но я ни в коем случае не хочу быть гарантом неадекватному человеку, который в ХХІ веке начал полномасштабную войну против своего соседа», — добавил Зеленский.

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