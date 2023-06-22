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Новости > В России рапортуют о завершении формирования резервной армии

В России рапортуют о завершении формирования резервной армии

Александр Панько
22.06.23 15:48
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В России рапортуют о завершении формирования резервной армии

Главное: Россия завершает формирование резервной армии. В резервы набрано 114 тысяч человек — по прямому контракту плюс к этому еще 52 тысячи — это добровольцы, утверждает Сергей Шойгу.

Детали: Страна-агрессор Россия завершает формирование резервной армии, чуть позже будет сформирован еще армейский корпус. Об этом сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает пресс-служба Кремля.

«Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии. Плюс к этому — пять полков в 1-ю и 20-ю танковые армии. Там идет планово: фактически до конца июня мы завершим формирование резервной армии и в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса. Пять полков также сформированы уже более чем на 60 процентов. В данном случае я говорю и о личном составе, и о технике», — заявил Шойгу на оперативном заседании членов Совбеза РФ.

Он добавил, что на формирование армии, армейского корпуса и пяти подгрупп в 1-ю и 20-ю армии уже поставлено 3786 единиц техники.

Также Сергей Шойгу утверждает, что в резервы набрано 114 тысяч человек — по прямому контракту плюс к этому еще 52 тысячи — это добровольцы.

«Плюс к этому к ним добавились выпускники наших высших учебных заведений, наших академий, которые также занимаются с добровольцами. Сегодня их уже в основном можно называть не добровольцами, а это вполне подготовленные боевые части», — заверил Шойгу.

По его словам, на контракт в среднем записываются 1336 человек.

«Фактически мы каждые сутки получаем полк», — резюмировал министр.

В тему: Россия потеряла в войне 222 650 солдат.

Тэги: Россия, армия, Сергей Шойгу

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