ЕС ударит санкциями по нефтепроводу «Дружба»

Главное: Нефтепровод «Дружба» включат в 11 пакет санкций ЕС. Анджей Садось добавил, что Варшава также предлагает закрыть возможность въезда на территорию Евросоюза российских фур.

Детали: Европейская комиссия при разработке 11-го пакета санкций против России за полномасштабное вторжение в Украину учла ряд предложений Варшавы. В частности, об ограничениях по северному участку нефтепровода «Дружба» и о закрытии для въезда на территорию ЕС российских фур. Об этом заявил постпред Польши Анджей Садось в Брюсселе, сообщает Польское радио.

«Среди прочего в списке фигурирует предложенный Польшей пункт о санкциях в отношении северного участка нефтепровода „Дружба“, а также о закрытии для въезда на территорию ЕС российских фур», — отметил польский чиновник.

Он также отметил, что в новом санкционном пакете учтена возможность применения ограничительных мер к тем субъектам, которые систематически поддерживают обход санкций.

Садось добавил, что Польша будет вновь добиваться введения эмбарго на российские алмазы, а также на российский атомный сектор.

Отметим, что нефтепровод «Дружба» идет по территории России от Альметьевска до Брянска, затем в город Мозырь в Беларуси, после чего делится на две ветви: северную — в направлении Латвии, Литвы, Польши и Германии и южную — через Украину в Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватия.

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