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Новости > В Джанкое утром прогремели взрывы. Местные «власти» это умалчивают

В Джанкое утром прогремели взрывы. Местные «власти» это умалчивают

Агата Кловская
22.06.23 14:24
82
В Джанкое утром прогремели взрывы. Местные «власти» это умалчивают

Главное: Местные жители говорят о большом количестве взрывов в Джанкое. Оккупанты это умалчивают.

Детали: В Джанкое во временно оккупированном Крыму утром 22 июня прогремели взрывы, оккупационные администрации это скрывают. Об этом в эфире радио NV сообщил заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК Денис Чистиков.

«Утром панические настроения возникли в Джанкое. Местные жители говорят о большом количестве взрывов в этом районе, что умалчивает оккупационная администрация. Большое число жителей Крыма занимается перевозками. Сейчас родные начали переживать, они не могут дозвониться водителям, и это вызывает негатив и недовольство людей действиями администрации», — сказал он.

По словам Чистикова, поступают сообщения об уничтожении минувшей ночью трансформатора вблизи Керчи.

«Там находятся российские пограничники, у них возникла паника», — добавил заместитель постпреда президента в Крыму.

В тему: В Чонгаре под обстрел попал мост, соединяющий Крым с Херсонской областью.

Тэги: Крым, взрыв, новости Украины, Джанкой, война в Украине

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