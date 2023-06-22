ЕС подкинул Украине денег

Главное: ЕС предоставил Украине очередной транш. На полтора миллиарда евро.

Детали: ЕС выделил Украине финансовый транш на полтора миллиарда евро. Это деньги в рамках программы макрофинансовой помощи на 18 миллиардов евро.

Об этом информировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она сообщила: «Сегодня мы выплачиваем Украине еще полтора миллиарда евро макрофинансовой помощи».

Отмечается: «Мы поддерживаем госуслуги и инфраструктуру Украины в ее отважной борьбе за свободу. Будет больше – мы предложили стабильную финансовую поддержку Украины до 2027-го года. Мы работаем на долгосрочную перспективу».

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