ВСУ создают условия для нанесения основного удара, — ISW

Главное: Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта. В ISW считают, что ВСУ создают условия для основного удара.

Детали: Украинские защитники успешно создают условия для основного удара по российским захватчикам, несмотря на более медленный, чем ожидалось, темп украинского контрнаступления. Об этом в среду, 21 июня, говорится в отчете ISW.

Там отметили, что текущие операции украинских войск не являются главным направлением планирования контрнаступления Украины.

В ISW отметили, что нынешние действия украинских войск могут иметь разные цели.

«ВСУ могут провести несколько наступательных операций на всем театре военных действий, чтобы постепенно истощить окупантов и создать условия для предстоящего главного удара», — предполагают аналитики.

Они отмечают, что будущие потери неизбежны с обеих сторон, но тщательное оперативное планирование украинского командования, вероятно, направлено на то, чтобы «смягчить и сбалансировать эти условия контрнаступления».

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