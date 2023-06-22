Член Антикорсовета МО Дана Яровая настояла на выборочном применении правил для победителя аукциона Минобороны, - СМИ

Аукцион Минобороны на обеспечение питанием ВСУ во Львовской области был отменен и назначен новый, поскольку, по данным участников торгов, к победителю было применено правило по количеству работников подрядчика, в то время как точно такие же правила не были применены в другой области. По словам участников, на этом настояла член Антикорсовета МО Дана Яровая, чтобы победа не досталась конкретной компании, сообщает «Антикоррупционная правда».

Участники торгов сообщили о том, что к претендентам было требование показать в отчетности наличие не менее 50 работников, о чем говорилось в п.105 условий аукциона.

Победитель торгов, предложивший самую низкую цену, предоставил документы о том, что на момент отчетного периода — 31 марта — у него было более 60 работников, получающих зарплату, и все они застрахованы. Эти данные подтверждаются Фискальной службой.

Однако Яровая настояла на применении к этому победителю другого пункта отчетности — 101, в котором говорится, что среднесписочное количество работников должно быть не менее 42.

«Это означает, что в случае, когда у участника торгов в начале марта было 10 работников, в середине месяца — 15, а 31 числа, например, 65, то, конечно, среднесписочное количество составит всего 30 — то есть меньше 42», — пояснил представитель одного из подрядчиков, участвовавшего в аукционе.

По словам экспертов, п.101 является следствием советской системы, поскольку сейчас существует электронный учет работников, поэтому использовать среднее значение — это «каменный век». Однако именно на этом основании победитель аукциона во Львовской области не получил контракт.

В то же время на аналогичном аукционе по Житомирской области достаточно было показать фактическое количество работников, а не среднее.

Участники рынка подозревают, что во Львовской области победила нежелательная для Яровой компания, которая не участвовала в торгах в Житомирской области, поэтому у Яровой уже не было необходимости выборочно применять правила.

«Однако вопрос в том, что Антикоррада должна быть заинтересована в привлечении как можно большего количества участников торгов, а вместо этого им создают искусственные препятствия», — говорят эксперты.

Как сообщалось ранее, условия конкурса, который 6 июня провело Министерство обороны Украины в системе «ПроЗорро» для обеспечения питанием Вооруженных сил Украины, были подстроены под победу конкретной компании: из 22 лотов 8 выиграла компания «АТОМСЕРВИС» бизнесмена Леонида Крючкова, которая теперь сможет освоить 7,21 млрд грн. из бюджета Минобороны. При этом Антикоррупционному совету при Министерстве было точно известно, что эта фирма подала в конкурсную комиссию недостоверную информацию и является объектом расследования Службы безопасности Украины