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Новости > Все ритейлеры отказались от участия в тендере на обеспечение продуктами ВСУ из-за вмешательства члена Антикорсовета Даны Яровой, — СМИ

Все ритейлеры отказались от участия в тендере на обеспечение продуктами ВСУ из-за вмешательства члена Антикорсовета Даны Яровой, — СМИ

Автор: «Фраза»
21.06.23 15:12
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Все ритейлеры отказались от участия в тендере на обеспечение продуктами ВСУ из-за вмешательства члена Антикорсовета Даны Яровой, — СМИ

В торгах по обеспечению ВСУ продуктами питания во втором полугодии 2023 года, прошедших 6 июня, не участвовал ни один из известных украинских ритейлеров. Общая сумма торгов составила более 24 млрд гривен, 7 из которых выиграла компания «с признаками рискованности» «АТОМСЕРВИС». По данным издания «Знай UA», ритейлеры самоустранились от тендера из-за вмешательства в процесс члена Антикоррупционного совета при Минобороны Даны Яровой.

Это вмешательство, как пишут журналисты, заключалось в выписывании тендерных условий под одного конкретного контрагента.

"По нашим данным, — пишет издание, — некоторые члены Антикорсовета, в частности, Яровая, вмешалась в подготовку условий для участников. Образно говоря, эти условия очень напоминают: «Победителем может быть только та компания, название которой начинается на «атом» и заканчивается на «сервис».

В частности, как отмечает «Знай UA», согласно обнародованным условиям аукциона, от победителя требовался залог или же банковская гарантия в размере 1% от стоимости контракта. Плюс победитель обязан внести на депозит 3% от суммы контракта без возможности начисления процентов на этот «депозит».

К победителю выдвигаются и другие условия, как то: невозможность принять воинской частью продовольствия более чем на 10%, а если поставка избыточная — не будет принята и оплачена вся партия; для получения оплаты надо предоставлять в МО все расходные накладные еженедельно, таких накладных могут быть тысячи; если товар заменяется не позднее 48 часов, штраф составляет 100%; в случае какого-либо нарушения со стороны поставщика МО имеет право не платить, и так далее.

Подобные условия один из ритейлеров, с которыми пообщались журналисты, назвал «драконовскими».

Другой ритейлер заметил: «Параметры контракта носят явно дискриминационный характер. На такие условия мог согласиться только тот, у кого есть с заказчиком особые, не предусмотренные законом отношения. Мы не хотим однажды получить от правоохранителей подозрение».

Между тем, победителем в 8 тендерах из 22 стала компания «АТОМСЕРВИС», о которой комиссия Минобороны заранее предупреждала, что против нее ведется уголовное расследование именно за хищение средств на продовольствие.

Впрочем, как пишет издание, Яровая это предупреждение проигнорировала и нашла странные доводы в пользу победителя.

«Отдельные члены Антикоррады, как, например, Дана (Богдана) Яровая, уверяют, что ничего страшного в этом нет, поскольку другие компании еще хуже», — отмечают журналисты.

Тэги: Дана Яровая, Дана Ярова, АТОМСЕРВИС

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