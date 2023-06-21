Зеленский отказался подписать закон о запрете ввоза и распространения в Украине российских книг

Главное: Владимир Зеленский отказался подписывать закон №7459 о запрете ввоза и распространения российской издательской продукции. Он нарушает Конституцию Украины.

Детали: Владимир Зеленский заявил, что не подписывает закон №7459 о запрете ввоза и распространения в Украине российской издательской продукции, потому что он нарушает Конституцию Украины и условия вступления в ЕС. Таким образом он ответил на петицию на сайте президента с требованием подписать закон, принятый Радой еще год назад.

По словам Зеленского, Минюст предлагает наложить вето на этот закон, поскольку заложенные в нем нормы нарушают Конституцию, а именно:

— часть третью статьи 10, которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков нацменьшинств

— часть вторую статьи 24 о том, что не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или другим признакам.

МИД также считает целесообразным наложить вето на закон, поскольку он не соответствует нормам и стандартам ЕС в сфере прав человека, в том числе свободы мысли, защиты прав национальных меньшинств, запрета дискриминации по языковому признаку, а потому может усложнить переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Этот закон уже направили на оценку в Евросоюз, а пока Зеленский поручил Кабмину наработать другие возможные решения вопроса.

Напомним, 19 июня 2022 года Верховная Рада голосами 306 народных депутатов (конституционное большинство) одобрила проект "Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно установления ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, которая касается государства-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины" (№7459). Основной смысл законопроекта заключается в запрете на импорт издательской продукции из Российской Федерации и Беларуси, а также ее ввоз с временно оккупированных территорий Украины. Также законопроект в целом усиливает законодательные ограничения на ввоз и распространение издательской продукции антиукраинского содержания.