В США оценили шансы Украины вступить в НАТО

Главное: Пентагон оценил шансы Украины вступить в НАТО. В США говорят, что у нашей страны будет «свой путь».

Детали: Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх оценила шансы Украины вступить в НАТО. В США пояснили свою позицию.

Так, там сказали, что «США вдохновляет то, как в Альянс двигается Швеция».

В то же время она отметила: «Что касается Украины, то она будет иметь свой путь к вступлению в НАТО».

Информируется, что Вашингтон сосредоточен на том, чтобы убедиться, что у нашей страны есть все необходимое на поле боя.

Резюмируется: «Сейчас наши усилия сосредоточены на пакетах безопасности, которые мы предоставляем еженедельно или около того, и на том, что мы можем предоставить им на поле боя, а также в чем они нуждаются немедленно».

В тему: Украину пообещали «приблизить» к НАТО.