В двух украинских реках случилось кое-что с водой

Главное: Качество воды в Днепре и Ингульце изменилось. Фиксируется превышение концентрации взвешенных веществ, железа и биологического потребления кислорода.

Детали: В реках Днепр и Ингулец изменилось качество воды. Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Информируется, что эксперты экологической инспекции провели анализ здешней воды, а его результаты показали превышение концентрации взвешенных веществ, железа и биологического потребления кислорода.

Так, в Днепре фиксируется превышение взвешенных веществ в 1,24 раза. Железа общего свыше нормы в 2,3 раза. Растворенный кислород составляет 5,70 мг/дм3 при норме не менее 4,00 мг/дм3.

Отмечается: «Однако есть превышение в два раза биологического потребления кислорода».

Воду же из Ингульца отобрали в районе Дарьевки. В ней было выявлено в 1,28 раза превышение взвешенных веществ, а в 1,8 раза железа общего.

Кроме этого результаты показали недостаток общего кислорода. Показатель 2,70 мг/дм3. А также превышение биологического потребления кислорода в 2,1 раза.

Резюмируется, что нефтепродуктов в отобранных образцах воды не обнаружено.

В тему: Вода постепенно уходит из Херсонской области.