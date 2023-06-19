МАГАТЭ провело ротацию на всех АЭС Украины

Главное: На всех АЭС Украины состоялась ротация экспертов постоянных мониторинговых миссий МАГАТЭ. Она прошла успешно.

Детали: Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщает, что на всех АЭС нашей страны состоялась ротация экспертов постоянных мониторинговых миссий МАГАТЭ. Она прошла успешно на прошлой неделе.

Информируется, что постоянно действующие миссии МАГАТЭ на украинских АЭС были введены по официальному приглашению Украины с целью мониторинга состояния безопасности на АЭС в условиях военной агрессии России.

Отмечается, что на захваченной россиянами Запорожской АЭС постоянная группа мониторинга работает с сентября прошлого года. За это время уже дважды происходили задержки с изменением состава миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

Сообщается также, что на Чернобыльской, Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой атомных станциях постоянные мониторинговые миссии МАГАТЭ начали свою деятельность в январе этого года.

Резюмируется: «Ротации на этих АЭС проводятся беспрепятственно и в установленные сроки».

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