Макс Барских: на певца написали заявление в полицию из-за песни на русском языке

Главное: Певец Макс Барских попал в неприятную ситуацию. На него написали заявление в полицию из-за песни на русском языке «Берега».

Детали: Против украинского певца Макса Барских после концерта в Кременчуге написали заявление в полицию, потому что он на нем исполнил песню на русском языке «Берега».

34-летний местный житель по имени Антон Кирпа попросил Нацполицию провести проверку певца по факту исполнения русскоязычной песни.

Официальных комментариев от звезды не последовало. Но вчера, на концерте в Кропивницком уже прозвучала украинская версия песни, которая оказалась в эпицентре скандала.

В начале войны Барских заявил, что пошел служить в ВСУ.