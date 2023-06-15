Макс Барских: на певца написали заявление в полицию из-за песни на русском языке

Главное: Певец Макс Барских попал в неприятную ситуацию. На него написали заявление в полицию из-за песни на русском языке «Берега».
Детали: Против украинского певца Макса Барских после концерта в Кременчуге написали заявление в полицию, потому что он на нем исполнил песню на русском языке «Берега».
34-летний местный житель по имени Антон Кирпа попросил Нацполицию провести проверку певца по факту исполнения русскоязычной песни.
Официальных комментариев от звезды не последовало. Но вчера, на концерте в Кропивницком уже прозвучала украинская версия песни, которая оказалась в эпицентре скандала.
В начале войны Барских заявил, что пошел служить в ВСУ.
После скандала с русскоязычной песней Макса Барских певица Слава Каминская (в прошлом пела в дуэте «НеАнгелы» и была женой известного пластического хирурга Эдгара Каминского) выразила протест против давления на русский язык. Она выложила в сторис 10 статью Конституции, где говорится о гарантиях свободы использования и развития русского и других языков нацменьшинств Украины и написала: «Объясните мне, законопослушные граждане. Лыжи не едут?».