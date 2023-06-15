Лукашенко сделал загадочное заявление по поводу ООН

Главное: Александр Лукашенко резко высказался по поводу ООН. Говорит, она превратилась в дипломатическое казино.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко резко высказался по поводу ООН. Произошло это, когда политик принимал верительные грамоты послов Кореи, Мексики, Таиланда, Эквадора, Таджикистана, Ирана, Ганы, Панамы и Мавритании.

Он сказал: «ООН из цивилизованной диалоговой площадки для разрешения споров и дискуссий о будущем развитии мира превратилась в дипломатическое казино, где заправляют западные воротилы. Пока заправляют».

В тему: Лукашенко заговорил о ядерном оружии.