НАТО развернет на восточных границах 300 тысяч военных

Главное: НАТО планирует развертывание 300 тысяч военных. Альянс будет усиливать свои восточные границы за счет скопления техники и военного контингента.

Детали: На саммите НАТО в Вильнюсе страны-участницы Альянса примут военные планы по развертыванию более 300 тысяч военных на своей территории. Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в среду, 14 июня.

«Альянс примет план... по развертыванию более 300 тысяч военнослужащих при поддержке значительного количества воздушных и морских сил», — сказал генсек на пресс-конференции накануне заседания министров обороны стран Альянса в Брюсселе.

О планах по увеличению численности сил быстрого реагирования до 300 тысяч человек Столтенберг заявлял еще летом 2022 года. Также планировалось усилить боевые группы НАТО в восточной части Альянса до уровня бригад.

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