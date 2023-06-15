Под Киевом фура переехала лежащего на дороге военного

Главное: В Киевской области фура переехала военного. Мужчина остался без ноги.

Детали: Ночью 15 июня в Переяславе Киевской области произошло ДТП, в котором пострадал военный. Об этом со ссылкой на информацию из полиции сообщило местное издание Proslav.

На 54 км дороге возле автозаправки KLO фура переехала лежащего на дороге мужчину. Сообщается, что водитель увидел препятствие и пытался остановиться, но затормозил поздно.

Пострадавший — военный 1994 года рождения. В результате ДТП он потерял ногу до середины бедра. Его отвезли в местную больницу.

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