У берегов Греции утонули почти 80 мигрантов

Главное: У берегов Греции перевернулась лодка с мигрантами, утонули 80 человек. Количество погибших, вероятно, возрастет, поскольку доподлинно неизвестно, сколько людей находились на затонувшем судне.

Детали: По меньшей мере, 78 мигрантов утонули в среду, 14 июня, из-за аварии судна у побережья Греции. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что переполненная лодка направлялась из ливийского города Тобрук в Италию. На ее борту были преимущественно молодые люди в возрасте до 20 лет.

Незадолго до трагедии береговая охрана подплывала к судну и предлагала помощь, однако люди отказались от нее. Через некоторое время лодка перевернулась и утонула.

По данным агентства, это происшествие является одним из самых смертоносных в Европе в этом году.

Как заявили греческие власти, к полудню были спасены 104 человека, но неизвестно, сколько их было на борту. Поэтому количество жертв, вероятнее всего, возрастет.

В тему: У берегов Италии едва не утонули более ста мигрантов.