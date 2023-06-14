Сергей Кривонос: Путин может пойти на Киев снова

В Минобороны рассказали о продвижении украинских войск
Кадырову «оторвало» правую руку под Запорожьем, — СМИ
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 217 330 солдат
Спасательная операция в Кривом Роге завершена. Достали тела всех погибших
Крым не будет получать воду по Крымскому каналу минимум год
Пентагон заменит Украине поврежденную при контрнаступлении технику
ВСУ вернули под свой контроль очередной населенный пункт
ВСУ всего за неделю освободили семь населенных пунктов
В Генштабе рассказали о ночных результатах работы украинской ПВО
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 216 650 солдат