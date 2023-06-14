Сергей Кривонос: Путин может пойти на Киев снова

Главное: Генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что Путина может пойти на Киев. В РФ умеют перебрасывать «огромное количество техники и людей на большие расстояния».

Детали: Украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что у Путина есть все возможности пойти на Киев. Кривонос заявил, что Вооруженные силы России хорошо умеют перебрасывать «огромное количество техники и людей на большие расстояния», и поэтому наступление на Киев вполне возможно.

«А вот будем ли мы готовы, успеем ли снова тогда поставить минные поля, успеем ли поставить баррикады? Или нам снова будут рассказывать, что все будет хорошо?» — задался вопросом Кривонос. Он призвал на всякий случай готовиться к атаке уже сейчас.

После этого журналистка уточнила у генерала, можно ли исключить этот сценарий по результатам текущего «контрнаступа» ВСУ. Он ответил отрицательно.