Слава Каминская: Русский - наш язык, почему я должна отдавать его каким-то уродам из России?

Главное: Украинская певица Слава Каминская выступила за использование русского языка. Она в Instagram опубликовала скриншот 10 статьи Конституции Украины.

Детали: Украинская певица Слава Каминская публично вступилась за использование русского языка и заявила, что не собирается возвращаться в Украину.

Скандал вокруг артистки возник после того, как она в Instagram опубликовала скриншот 10 статьи Конституции Украины, где идет речь о том, что в стране государственный язык — украинский, но можно свободно использовать русский и другие языки нацменьшинств.

«Объясните мне, законопослушные граждане. Лыжи не едут?» — подписала скриншот Слава.

В комментариях под постом исполнительница начала спорить с недовольными подписчиками. Она заявляла, что это ее выбор общаться на русском: «Это язык, которому меня учили в садике, в школе. Если какие-то дегенераты говорят на языке, на котором говорю и я, то это их проблемы! Но ни в коем случае не мои. Это тоже наш язык, почему я должна отдавать его каким-то уродам из России? Это мой язык от детства».