Гигантский астероид приближается к Земле

Главное: К Земле приближается гигантский астероид. В случае падения — в лучшем случае это приведет к опустошению одного из континентов, но может повлечь за собой и глобальную катастрофу.

Детали: К Земле летит большой и опасный астероид. В случае падения на планету, он может опустошить целый континент, пишет Jerusalem Post.

Речь идет о небесном теле под названием 2020 DB5. Оно прилетит к Земле 15 июня.

Камень имеет ширину от 800 до 850 метров.

По словам ученых, он должен пролететь мимо Земли в 4,3 млн км от нашей планеты и должен ее обойти.

«Этот гигантский космический камень сближался с нашей планетой уже 6 раз, начиная с 1905 года. Последний раз он пролетал мимо Земли 28 лет назад, а после того, как он повторит такое же безопасное для нас движение 15 июня, ждать его появления рядом с нашей планетой стоит не раньше 2048 года», — говорят исследователи.

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