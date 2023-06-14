Старинную византийскую амфору прибило к берегу моря в Одессе

Главное: В Одессе к берегу моря прибило старинную византийскую амфору. Находку передали Херсонскому музею.

Детали: На одесском пляже Ланжерон переселенцы из Херсона обнаружили византийскую амфору. Ученые предполагают, что артефакт вымыло из подтопленной прибрежной зоны или из утонувшего корабля. Об этом сообщил Херсонский областной краеведческий музей в Facebook.

«На днях переселенцы из Херсона на одесском пляже спасали пресноводных черепах. И вдруг увидели приближавшийся к пляжу сосуд. Выловив его из воды, Юрий Пословский (историк по специальности) понял, что это византийская амфора», — говорится в сообщении.

Вспомнив об ограбленном краеведческом музее в родном городе, переселенцы решили подарить артефакт Херсону.

Амфору перевезли к месту назначения и в скором времени она займет достойное место в экспозиции.

Тяжелая глиняная амфора не утонула благодаря образовавшейся в горловине сосуда пробке, заявляют специалисты.

«Можем только догадываться, была ли она вымыта из подтопленной прибрежной зоны или с утонувшего корабля. В любом случае щедрая южная земля поделилась с херсонцами своими сокровищами», — говорят работники музея.

Добавим, что в таких амфорах в Византийской империи хранили вино или оливковое масло. Отверстие закупоривали воском или смолой. Возраст именно этой находки ученые пока не определили. Но очевидно, что ее изготовили во времена Византии, а это период между 395 и 1453 годами.

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