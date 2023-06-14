Стало известно, что сейчас происходит на Каховской ГЭС

Главное: Каховская ГЭС теряет воду. Уже «ушло» около 70%.

Детали: Послед подрыва Каховская ГЭС потеряла уже примерно 70% воды. Об этом в среду, 14 июня, сообщает «Укргидроэнерго».

Информируется: «В связи с резким снижением уровня воды в нижнем бьефе Днепровской ГЭС гидроагрегаты станции работают с ограничением».

Отмечается, что в створе поста Херсон в настоящее время продолжается стабильный спад воды интенсивностью два-пять сантиметров в час.

Специалисты говорят: «За сутки уровень воды снизился на 58 сантиметров и по состоянию на 10-00 составляет 238 сантиметров».

Уточняется, что общий спад от максимального уровня составляет 1 074 сантиметров над нулем поста на 3-00 8 июня, составляет 330 сантиметров.

Кроме этого стало известно, что уровни воды на Каховском водохранилище отмечаются ниже критических отметок работы водозаборов населенных пунктов Запорожского района Запорожской области, Никопольского и Криворожского районов Днепропетровской области, Бериславского и Каховского районов Херсонской области.

Резюмируется, что в течение суток ниже Каховской ГЭС будет продолжаться спад уровней на один-десять сантиметров в час с удержанием затоплений.

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