США могут предложить Украине особую модель безопасности

Главное: США могут предложить Украине израильскую модель безопасности на саммите НАТО. Она не предусматривает членство в альянсе.

Детали: США могут предложить Украине гарантии безопасности по аналогии с Израилем, которые не предполагают присоединения к НАТО. Об этом сообщает New York Times.

В Вильнюсе НАТО представит президенту Украины Владимиру Зеленскому ряд обязательств государств-членов по продолжению поставок стране оружия, боеприпасов и денег в среднесрочной перспективе — независимо от судьбы текущего контрнаступления или календаря выборов.

Также ожидается, что НАТО поднимет свои отношения с Украиной от Комиссии Украина-НАТО, основанной в 1997 году, к Совету Украина-НАТО, более высокому уровню взаимодействия и интеграции.

Вопрос о том, как определить будущее Украины в Альянсе, вытеснил второй вопрос — как придумать долгосрочные гарантии безопасности для Украины. Помощники президента США Джо Байдена говорят членам Конгресса, что они хотят перейти к чему-то похожему на то, что они называют «израильской моделью», предусматривающей 10-летнее обязательство по безопасности с США.

Гарантии безопасности предполагают предоставление пакетов военной и финансовой помощи, возможность совместного производства.

Идея таких гарантий безопасности состоит в том, чтобы убедить Путина, что поток оружия и проведение подготовки для Украины не прекратится.

Но это не те «гарантии» безопасности, к которым стремится Зеленский. Те, кто настаивает на усилении обязательств перед Украиной, утверждают, что только членство в НАТО и защита посредством коллективной обороны могут обеспечить безопасность страны.

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