Главное: Эвакуация людей в Херсонской области продолжается. Идет ликвидация последствий подрыва Каховской.

Детали: В МВД рассказали, как проходит эвакуация людей в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС. Появилась актуальная на среду, 14 июня, информация.

Сообщается, что уже эвакуировано 2 779 человек.

В регионе остаются подтопленными 28 населенных пунктов на правом берегу.

Отмечается, что в селах Ольговка, Николаевка, Львово и Бургунка Тягинской территориальной громады, а также в Степановке Херсонской территориальной громады и Бобровый Кут и Завет Калиновской громады вода отступила.

Резюмируется: «Продолжается усиленное патрулирование прибрежных и затопленных территорий, оказывается помощь гражданам, продолжается эвакуация людей. Также правоохранители доставляют в пострадавшие населенные пункты продукты, воду и вещи первой необходимости».

В тему: Уровень воды возле Херсона продолжает снижаться.