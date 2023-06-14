Жителей Николаевской области предупредили об опасной воде

Главное: В Николаевской области испортилось качество воды. Фиксируется значительное превышение кишечной палочки.

Детали: Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о проблемах с водой в регионе. По его словам, в местных водоемах зафиксировано значительное превышение кишечной палочки.

Впрочем, он добавил, что перед подачей потребителям вода обрабатывается, поэтому опасности нет.

Чиновник сказал: «Есть кишечная палочка, значительное очень превышение. Оно очистными сооружениями ликвидируется, но запрещено купаться, использовать воду из рек, продавать рыбу – есть последствия очень существенные».

Отмечается, что, в отличие от Кривого Рога, где уровень водозабора упал, в Николаевской области он вырос.

Сообщается: «То есть на водопотребление и на водозабор это не влияет. Проблем с водоснабжением не будет. Николаев с проблемой водоснабжения уже живет полтора года, поэтому удалось приспособиться, наладить резервные точки подкачки».

Кроме этого Виталий Ким призвал не комментировать подробно тему воды, отметив, что часто после сообщения о восстановлении источников водоснабжения россияне начинают обстреливать водозаборные станции.

Резюмируется: «И после того у нас некоторое время – неделя, две, три – снова проблемы с водой».

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