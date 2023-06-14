Кадырову «оторвало» правую руку под Запорожьем, — СМИ

Главное: По данным украинских военных, в Запорожской области был ликвидирован ближайший соратник Рамзана Кадырова Адам Делимханов. Отмечается, что тела ликвидированных «кадыровцев» вывозили вертолетами.

Детали: Украинский военный сообщил, что ликвидирован соратник главаря Чечни Рамзана Кадырова. Отмечается, что Адам Делимханов с «кадыровцами» находился в Запорожской области.

«Соратник Кадырова Делимханов — минус. Задвухсотили... Я уже писал, что разведка ССО подразделение „Бандерлоги“ очень крутые. Так держите от ребят невероятную новость. Задвухсотили правую руку Кадырова в Приморске — Делимханова. Работали именно „Бандерлоги“ с группой „Горизонт“, подразделение Фобос ОУВ Запорожья. С ним к Кобзону на концерт пошли другие приближенные к Кадырову и еще около двухсот личного состава», — сообщил журналист, политический эксперт, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов в Facebook.

По его словам, украинская разведка занималась поиском скопления российской техники и наткнулись на кортеж на внедорожниках.

«Руководство подразделения „Ахмат“. Ну, велкам ту Юкрейн, как говорится. Все быстро меняем, новая приоритетная цель, работаем сейчас. Арта среагировала мгновенно. Раненых нет, даже „скорая помощь“ не приехала. Все тела вывозили на вертолетах. Через полчаса прилетели — 12 бортов. Чтобы секрет был. Но какой секрет, ради таких новостей разведосы оставались там до последнего», — подытожил военный.

В свою очередь российские «СМИ» сообщают, что Делимханов не ликвидирован, а всего-навсего тяжело ранен.

Сам же Кадыров просит украинскую разведку предоставить информацию об ударе, поскольку связаться с Делимхановым он не может. И обещает при этом щедрое вознаграждение.

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