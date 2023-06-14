ООН прогнозирует рост цен на еду из-за подрыва Каховской ГЭС

Главное: В ООН предупредили о росте цен на еду после подрыва Каховской ГЭС. Отсутствие доступа к чистой питьевой воде может привести к распространению заболеваний и поставить здоровье людей под угрозу.

Детали: В Организации Объединенных Наций считают, что подрыв дамбы на реке Днепр в Украине может стать причиной очередного удорожания продуктов в мире, а также спровоцировать проблемы с питьевой водой для сотен тысяч человек. Об этом во вторник, 13 июня, пишет Reuters.

«Вся эта территория, которая спускается к Черному морю и Крыму, является житницей не только для Украины, но и всего мира», — подчеркнул заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс.

По его словам, с проблемой нехватки воды может столкнуться до 700 тысяч человек, а отсутствие доступа к ней может привести к распространению заболеваний, что окажет негативное влияние на здоровье детей в первую очередь.

«Почти неизбежно, что мы увидим огромные проблемы с уборкой и посевом следующего урожая. И потому то, что мы видим, — это огромное влияние на глобальную продовольственную безопасность», — добавил он.

Гриффитс также отметил, что подрыв дамбы является нарушением международного гуманитарного права, включая положения Женевской конвенции.

«Это очевидно. Тот, кто это сделал, нарушил Женевскую конвенцию», — подчеркнул Гриффитс.

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