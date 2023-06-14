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Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 217 330 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 217 330 солдат

Агата Кловская
14.06.23 08:52
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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 217 330 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 217 330 солдат. Уничтожено 3 943 танка.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 14 июня.

Сообщается, что погибли уже 217 330 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 943 танка, 7 653 боевых бронированных машин, 3 783 артиллерийские системы, 603 РСЗО, 364 средства ПВО, 314 самолетов, 300 вертолетов, 3 324 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 196 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 6 482 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 516 единиц специальной техники.

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Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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