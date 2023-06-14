Ракетная атака России по Одессе привела к человеческим жертвам

Главное: Россия атаковала Одессу ракетами. Погибли люди.

Детали: Минувшей ночью Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Увы, не обошлось без жертв.

О ситуации сообщает Оперативное командование Юг.

Информируется, что погибли три человека, а еще тринадцать людей получили различные ранения.

Известно, что по городу летели четыре «Калибра» с корабля в Черном море.

Отмечается также: «В результате воздушного боя и взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины в центре города. Предварительно, шесть человек пострадали».

Добавляется: «Попаданием ракеты в складское помещение одной из торговых сетей враг повлек за собой разрушение на тысячу квадратных метров и пожар на площади четыреста квадратных метров. Трое сотрудников склада погибли, семь ранены. Продолжается разбор завалов. Под ними могут быть люди».

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