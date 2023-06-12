В армии оккупантов процветает саботаж и дезертирство

Главное: В российской армии участились случаи саботажа и дезертирства. Для решения проблемы военное руководство РФ отправляет виновников в штурмовые роты.

Детали: Среди российских мобилизованных участились случаи невыполнения приказов, саботажа, неуставных отношений, а также дезертирства. Об этом 11 июня сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что причинами ситуации является отсутствие юридической нормы по конечным срокам прохождения военной службы в армии РФ, отсутствие значительных достижений на поле боя и распространение панических настроений по поводу будущих перспектив.

«Для решения этих проблем начальник генерального штаба вооруженных сил РФ принял решение, согласно которому командирам соединений и воинских частей приказано выявлять и командировать таких лиц в штурмовые роты для дальнейшего использования их в так называемых „мясных штурмах“», — говорится в сводке.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 216 180 солдат.