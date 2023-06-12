Партизаны в Мелитополе подорвали тепловоз, которым оккупанты возили боеприпасы на фронт

Главное: Оккупанты лишились в Мелитополе тепловоза, которым возили горючее на фронт. Это уже второй тепловоз за последние два месяца, который «досрочно выходит из строя», сообщает Иван Федоров.

Детали: Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в ночь с 11 на 12 июня в локомотивном депо взорвался тепловоз. Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров.

«По уточненной информации, сегодняшний ночной взрыв отминусовал вражеский тепловоз в локомотивном депо. Рашисты используют технику для транспортировки топлива на фронт. Но каждый раз возможностей все меньше», — подчеркнул мэр.

Федоров добавил, что это уже второй тепловоз за последние два месяца, который «досрочно выходит из строя».

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