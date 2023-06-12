Украина получит еще пять систем Patriot, — СМИ

Главное: До конца следующего года Украине передадут еще пять систем Patriot. Raytheon Technologies расширит производство Patriot из-за большого спроса в мире на эту систему ПВО.

Детали: Украина до конца 2024 года получит еще пять батарей системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сказал исполнительный директор компании Raytheon Technologies Грег Гейс, производящей эти системы ПВО, сообщила накануне газета The Wall Street Journal.

«Мы были очень удивлены его эффективностью», — сказал Гейс о Patriot.

По его словам, компания планирует увеличить производство Patriot до 12 батарей в год. И оно расширяется не только из-за поставок Украине, но и расширением спроса на Patriot в целом в мире. Особенно спрос на эту систему ПВО вырос после первого использования версии PAC-3 во время реальных боевых действий, в частности, в условиях противостояния российским ракетным атакам в Украине.

В тему: Украина получит еще больше систем Patriot.