В Минздраве предупредили, в каких областях опасно использовать воду из водоемов

Главное: В Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях потребление и использование воды из акватории Днепра и других водоемов опасно.

Детали: Министерство здравоохранения Украины предупреждает, что после теракта на Каховской ГЭС в пяти областях опасно использовать воду из водоемов.

В Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях потребление и использование воды из акватории Днепра и других водоемов небезопасно.

«Используйте воду только из безопасных источников. Призываем воздержаться от потребления и использования неочищенной воды из акватории Днепра и других водоемов на территориях, наиболее пострадавших от российского теракта на Каховской ГЭС. Прежде всего речь идет о Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской области», — говорится в сообщении.

Минздрав подчеркивает: это связано с тем, что из-за затопления полей, канализационных сооружений, кладбищ и домохозяйств вода имеет очень высокий уровень загрязнения.

«Например, в поверхностных водоемах уже зафиксировано значительное превышение микробиологических показателей. Поэтому такую воду ни в коем случае нельзя использовать, поскольку это может привести к возникновению острых кишечных инфекций», — сообщает пресс-служба министерства.

В министерстве просят избегать в вышеупомянутых регионах не только потребление воды из водоемов, но и купание в водоемах, забора воды для хозяйственных нужд, поения животных. Кроме того, не стоит ловить рыбу.

В тему: В Крыму возникли серьезные проблемы с водой.