Лео Месси задержали в аэропорту Пекина

Главное: Китайская полиция задержала аргентинского форварда Лионеля Месси в аэропорту. Причина — отсутствие аргентинского паспорта.

Детали: Китайская полиция задержала аргентинского форварда Лионеля Месси в аэропорту во время проверки документов. Об этом информирует Diario Sport.

Известно, что Месси прилетел в Пекин со сборной Аргентины со своим испанским паспортом, но граждане Испании должны получить визу, чтобы прибыть в Китай. Свой аргентинский паспорт Месси с собой не взял.

После выяснения всех обстоятельств с представителями полиции, Месси в итоге отпустили, оформив ускоренную визу.

В Пекине сборная Аргентины сыграет товарищеский матч с Австралией. Матч пройдет 15 июня.

В тему: Месси определился со своим будущим.