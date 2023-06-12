Оккупанты минируют завод «Крымский титан». В ГУР рассказали о возможных последствиях

Главное: ГУР рассказало, кто пострадает в случае подрыва химзавода «Крымский титан». В случае взрыва аммиачное облако распространится через полчаса и накроет близлежащие районы.

Детали: Российские военные минируют химический завод «Крымский титан» возле Армянска. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

Отмечается, что из-за подрыва Каховской ГЭС и, как следствие, отсутствия воды в Северо-Крымском канале процессы производства на заводе «Крымский титан» в Армянске нарушены до критического уровня.

Согласно данным ГУР, возобновить работу в минимально надлежащем режиме россияне считают невозможным. На территории Армянска циркулирует информация о возможной остановке «Крымского титана».

«В то же время инженерные подразделения оккупационной армии Московии на протяжении последних нескольких дней минируют цехи предприятия, которые продолжают работать, а также закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории», — сказано в сообщении.

В разведке подчеркивают, что теракт на предприятии «Крымский титан», к которому готовятся оккупанты, будет означать искусственную техногенную катастрофу, ужасную по своим последствиям.

Так, на холодильном оборудовании «Крымского титана» используется около 200 тонн технологического аммиака. В случае взрыва на заводе аммиачное облако, в зависимости от направления ветра, накроет близлежащие районы за полчаса.

Таким образом, под угрозой, прежде всего, окажутся оккупированные Армянск, Красноперекопский район и южные районы Херсонской области.

ГУР также сообщило, что россияне готовят к эвакуации представителей оккупационной администрации и местное население из Армянска.

До российской оккупации завод являлся крупнейшим производителем диоксида титана в Восточной Европе. Предприятие расположено вблизи города Армянск на Перекопском перешейке, который соединяет Крым с материковой частью Украины.

В августе 2018 года на заводе «Крымский титан» уже происходила авария и выброс опасных веществ. Тогда россияне прекратили работу предприятия, но уже в октябре возобновили ее. Позже жители Крыма и юга Украины жаловались на новые выбросы, но оккупанты игнорировали призывы остановить завод.

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