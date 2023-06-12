Жителей Херсонской области и Одессы предупредили о смертельной опасности

Главное: После подрыва Каховской ГЭС возникла новая угроза для жителей Херсонской области. Вместе с мусором выносит мины.

Детали: Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона предупредила жителей Херсонской области и Одессы о новой опасности. Дело в том, что после подрыва Каховской ГЭС водой снесло мусор, который сейчас прибивает к побережью, а в нем могут быть опасные предметы, в том числе мины.

По ее словам, при очистке побережья следует помнить о собственной безопасности.

Отмечается: «В кучах мусора, даже в обломках дрейфующей и приносимой к морскому побережью суши, среди остатков бытовых предметов, любых конструкций могут быть опасные предметы, снесенные с позиций, полевых складов БК, оборонных полос, которые настроили россияне на Левом берегу. Там может быть все что угодно».

Поясняется, что к берегу может прибивать якорные мины, мины-лепестки, которые очень коварные и опасные, ведь взрываются при малейшем прикосновении.

Она сказала также: «Нельзя самостоятельно организовывать даже сбор того мусора, который принесло к берегу. Необходимо обращаться к специалистам, пиротехникам, взрывотехникам, чтобы обследовали местность и только после того, как дали заключение, можно включать добрую волю и очищать побережье».

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