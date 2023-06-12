Крупнейшие авиаучения в истории НАТО стартуют в Германии

Главное: В Германии стартуют крупнейшие в истории НАТО авиаучения. Коммерческие рейсы через воздушное пространство Германии будут изменять маршруты и могут незначительно задерживаться.

Детали: В Германии 12 июня стартуют самые масштабные учения стран-членов НАТО по воздушному развертыванию над Европой Air Defender 23. Об этом сообщает Bloomberg.

В учениях, которые пройдут 12-23 июня, принимают участие более 20 стран-партнеров и около 250 самолетов, включая F-35 производства Lockheed Martin Corp. США и Нидерландов, а также самолеты-разведчики AWACS, дозаправщики в воздухе и даже транспортные авианосители из Японии.

Учения будут проводить на четырех площадках в Германии, а также по одной в Нидерландах и Чехии.

Учения будут проводиться в основном в трех воздушных пространствах на севере, востоке и юге Германии, чтобы проверить способность военно-воздушных сил реагировать на кризисные ситуации в Европе на фоне обострения напряженности с Россией.

Районы обучения будут использоваться только в течение четырех часов в день. В это время они будут закрыты для гражданского воздушного движения.

Коммерческие рейсы через воздушное пространство Германии будут изменять маршруты и могут незначительно задерживаться.

Учения проходят в тот момент, когда военный альянс планирует более широкую реконструкцию своей обороны, что стало более актуальным после полномасштабного вторжения России в Украину.

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