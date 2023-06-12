В ближайшие дни погода продолжит ввергать украинцев в уныние

Главное: В Украине ожидается прохладная погода. Пойдут дожди.

Детали: В ближайшие дни погода не порадует украинцев. Об этом сказал синоптик Игорь Кибальчич, которого цитирует «Метеопрог».

Эксперт предупредил о сильном ветре, пониженном атмосферном давлении, а также дождях и похолодании.

Он сказал, что в первой половине недели за счет поступления влажных воздушных масс черноморского происхождения на большей части территории страны ожидается неустойчивый характер погоды.

Ожидается, что пройдут дожди, местами в сопровождении гроз.

Специалист поведал, что во второй половине недели дождливая погода сохранится, однако интенсивность и количество осадков будет неравномерной.

По его словам, температурный фон в течение недели окажется близким к норме, хотя в отдельные дни из-за облачности дневной прогрев может быть ослабленным.

В понедельник, 12 июня, по стране ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут небольшие дожди, в Приазовье с грозами. Температура воздуха в западных и северных областях днем составит плюс 9-14. На остальной части страны будет 16-21 тепла, местами прогреется до 25-27.

Во вторник, 13 июня, дожди ожидаются в западных и южных областях. Температура воздуха ночью составит в западных областях плюс 5-10, а на остальной территории будет 11-17 тепла, днем максимальные значения окажутся в пределах плюс 15-20, в центральных и южных областях возможно до 22-27.

В среду, 14 июня, как говорит синоптик, дожди ожидаются в западных, южных и восточных областях. Температура воздуха ночью составит плюс 10-16, а днем 21-26 тепла.

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