В ближайшие дни погода продолжит ввергать украинцев в уныние

Главное: В Украине ожидается прохладная погода. Пойдут дожди.
Детали: В ближайшие дни погода не порадует украинцев. Об этом сказал синоптик Игорь Кибальчич, которого цитирует «Метеопрог».
Эксперт предупредил о сильном ветре, пониженном атмосферном давлении, а также дождях и похолодании.
Он сказал, что в первой половине недели за счет поступления влажных воздушных масс черноморского происхождения на большей части территории страны ожидается неустойчивый характер погоды.
Ожидается, что пройдут дожди, местами в сопровождении гроз.
Специалист поведал, что во второй половине недели дождливая погода сохранится, однако интенсивность и количество осадков будет неравномерной.
По его словам, температурный фон в течение недели окажется близким к норме, хотя в отдельные дни из-за облачности дневной прогрев может быть ослабленным.
В понедельник, 12 июня, по стране ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут небольшие дожди, в Приазовье с грозами. Температура воздуха в западных и северных областях днем составит плюс 9-14. На остальной части страны будет 16-21 тепла, местами прогреется до 25-27.
Во вторник, 13 июня, дожди ожидаются в западных и южных областях. Температура воздуха ночью составит в западных областях плюс 5-10, а на остальной территории будет 11-17 тепла, днем максимальные значения окажутся в пределах плюс 15-20, в центральных и южных областях возможно до 22-27.
В среду, 14 июня, как говорит синоптик, дожди ожидаются в западных, южных и восточных областях. Температура воздуха ночью составит плюс 10-16, а днем 21-26 тепла.
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