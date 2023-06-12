ВСУ продолжают прорыв на флангах Бахмута

Главное: Бои под Бахмутом продолжаются. ВСУ идут вперед.

Детали: ВСУ продолжают продвигаться на флангах Бахмутского направления. Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона поведал, что за последние сутки был прорыв на 250-700 метров.

Сообщается следующее: «Если говорить о Бахмутском направлении, то здесь продолжаются позиционные бои. Враг пытается, но безрезультатно, пробовать также контратаковать. За эти сутки произошло в общей сложности три боевых столкновения на направлении, 249 раз бил по нашим позициям разными типами артиллерии, совершил два авианалета».

Отмечается, что были убиты 66 россиян, 83 получили ранения, а трое попали в плен.

Кроме этого, как информируется, войска России потеряли две БМП, две боевые машины десанта, БТР, две самоходные минометные установки «Нона», гаубицу Д-30, противотанковый ракетный комплекс, а также полевой склад боеприпасов.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 216 180 солдат.