Жертвами страшного ДТП во Львовской области стали два человека

Главное: Во Львовской области произошло страшное ДТП. Погибли два человека.

Детали: Ночью понедельника, 12 июня, в городе Рудки (Львовская область) произошло смертельное ДТП. Об этом информирует местная полиция.

Правоохранители говорят, что водитель автомобиля Chevrolet Equinox, 28-летний житель одного из сел Самборского района, не справился с управлением, съехал с дороги и въехал в дом.

Увы, водитель погиб на месте инцидента, а его пассажир, 22-летний житель Черновицкой области, скончался в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу.

Кроме этого еще две пассажирки 17 и 18 лет, жительницы Самборского района, получили травмы.

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