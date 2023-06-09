Стало известно, как подрыв Каховской ГЭС ударил по аграриям

Главное: Подрыв Каховской ГЭС ударил по аграриям юга Украины. Встала проблема орошения.

Детали: Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский поведал о последствиях подрыва Каховской ГЭС. По его словам, проблема орошения станет самой большой в сельском хозяйстве на юге страны.

Дело в том, что Каховский канал снабжал водой более полумиллиона гектаров земель.

Чиновник сказал, что пострадают и земли, которые не имели оросительных систем, так как фермерам теперь не за что их обрабатывать, ведь основной доход они получали от урожаев с полей, которые имели оросительные системы.

Он отметил: «Последствия прекращения орошения значительно больше. Не полмиллиона гектар, а миллион-полтора гектаров не будут использоваться в полной мере. Чтобы возобновить орошение, нужно три-пять-семь лет».

Информируется также, что Каховское водохранилище было источником для двух систем орошения и подачи воды: Каховской системы и Северокрымского канала.

Поясняется, что эти системы были построены с учетом уровней воды, чтобы минимально использовать электроэнергию для помп.

Резюмируется, что сейчас уровень воды упал, поэтому вода до систем просто не добирается. Чтобы его приподнять, нужно восстанавливать дамбу, из-за чего это проблема на многие годы.

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