В ГУР рассказали, кто отдал окончательный приказ о подрыве Каховской ГЭС

Главное: В разведке озвучили детали подрыва Каховской ГЭС. Андрей Юсов отметил, что окончательный приказ о подрыве отдавал непосредственно глава Кремля Владимир Путин.

Детали: Решение россиян подорвать Каховскую ГЭС по масштабам равно решению о полномасштабном вторжении РФ в Украину. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в интервью УП.

По его словам, официально об обстоятельствах подрыва ГЭС можно рассказать не много — сейчас идет следствие.

«Да, это была взрывчатка. Да, это был внутренний взрыв и управляемая детонация. Это та информация, которую мы сейчас можем обнародовать. Я могу свое личное мнение сказать. Поскольку этот теракт по масштабам сравним с решением о полномасштабном вторжении в Украину, то решение принимал и окончательный приказ отдавал непосредственно российский диктатор Путин. Ни один другой субъект, ни одно другое лицо на территории так называемой Российской Федерации на себя такую ответственность не взяло бы», — отметил он.

Исполнителями этого военного преступления стали российские подразделения, дислоцировавшиеся на территории вокруг Каховской ГЭС, добавил Юсов.

Он также напомнил: в октябре глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что исполнителей таких преступлений будет разыскивать «украинский Моссад» и что он якобы уже действует. Однако Юсов отказался дополнительно комментировать этот вопрос.

«Но если мы проанализируем, сколько за последний год разного рода случаев случалось и с коллаборантами, и с предателями, и с рашистами на временно оккупированных территориях, а также в России, то легко можно составить 2+2. Но Украина — цивилизованное государство. И главные военные преступники (тот же Путин и его ближайшее окружение) должны быть осуждены Международным трибуналом. А для этого их нужно доставить к нему. И работа в этом направлении продолжается», — резюмировал Юсов.

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