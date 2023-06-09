Уровень воды в Херсонской области снова снизился

Главное: Подтопление в Херсонской области сходит. Уровень воды падает.

Детали: В Херсонской области продолжает падать уровень воды. Затопление региона после подрыва Каховской ГЭС постепенно сходит.

О ситуации на пятницу, 9 июня, поведал глава областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, на правом берегу вода стоит сейчас на уровне 5,38 метра, а в Херсоне – 5,35 метра.

Уточняется, что за ночь вода упала на 20 сантиметров.

Кроме этого чиновник сообщил, что затоплено 3 624 дома в 32 населенных пунктах области.

В регионе эвакуировали 2 352 людей и около 550 животных.

Проживающих в зоне подтопления людей призвали безотлагательно выезжать оттуда.

Информируется: «Переждать там – не вариант. Не подвергайте себя смертельной опасности. После эвакуации вас обеспечат всем необходимым».

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