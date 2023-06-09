Уровень воды в Херсонской области снова снизился

Главное: Подтопление в Херсонской области сходит. Уровень воды падает.
Детали: В Херсонской области продолжает падать уровень воды. Затопление региона после подрыва Каховской ГЭС постепенно сходит.
О ситуации на пятницу, 9 июня, поведал глава областной военной администрации Александр Прокудин.
По его словам, на правом берегу вода стоит сейчас на уровне 5,38 метра, а в Херсоне – 5,35 метра.
Уточняется, что за ночь вода упала на 20 сантиметров.
Кроме этого чиновник сообщил, что затоплено 3 624 дома в 32 населенных пунктах области.
В регионе эвакуировали 2 352 людей и около 550 животных.
Проживающих в зоне подтопления людей призвали безотлагательно выезжать оттуда.
Информируется: «Переждать там – не вариант. Не подвергайте себя смертельной опасности. После эвакуации вас обеспечат всем необходимым».
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