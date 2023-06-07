Стало известно, кто будет помогать Реброву в сборной Украины

Главное: Ребров назвал свой тренерский штаб. Новому главному тренеру в национальной команде будут помогать отечественные и зарубежные специалисты.

Детали: Сергей Ребров назвал специалистов, которые войдут в его тренерский штаб в сборной Украины. Произошло это во время официального представления специалиста в Доме футбола УАФ.

По словам Реброва, ему будут помогать иностранные специалисты и соотечественники, однако до конца штаб еще не сформирован.

«Мы еще ведем переговоры, еще не все подписаны контракты. Это будут люди, которые были в Аль-Айне. Альберто Босх, Висенте Гомес. Остальные будут украинскими специалистами, мы ведем переговоры. Еще Глеб Платов. Глеба я давно знаю, он работал в киевском „Динамо“. Потом он был в Катаре, работал там, а сейчас в „Днепре-1“. Тренер вратарей — Рустам Худжамов», — сказал Ребров на пресс-конференции.

Кроме того, УАФ сообщает, что в штаб вошел Унаи Мельгоса.

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