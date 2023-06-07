В Украине появятся новые магистральные водопроводы

Главное: В Украине построят три новых магистральных водопровода. После подрыва Каховской ГЭС.

Детали: После подрыва Каховской ГЭС в Украине построят новые магистральные водопроводы. Об этом сказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Они появятся для того, чтобы обеспечить питьевой водой жителей Кривого Рога, Никополя и Марганца.

Глава правительства отметил: «Следующее важное решение – это обеспечение водой городов в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях. Сейчас принимаем решение о выделении средств в размере полтора миллиарда гривен для строительства новых магистральных водопроводов».

По его словам, речь идет о водопроводах: Карачуновское водохранилище – Кривой Рог – Южное водохранилище, Марганец – Никополь, а также Хортица – Томаковка.

Резюмируется: «Работы начнутся прямо сейчас, чтобы не терять драгоценное время. Ответственным за реализацию проектов будет Госагентство по восстановлению».

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