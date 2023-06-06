В ВСУ рассказали, как подрыв Каховской ГЭС повлияет на наступление украинской армии

Главное: Подрыв Каховской ГЭС не остановит наступление. Украинская армия снабжена всем необходимым для форсирования водных препятствий, заверили военные.

Детали: Подрыв россиянами Каховской ГЭС не помешает Силам обороны и дальше освобождать оккупированные территории Украины. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций (СтратКом) ВСУ в Telegram во вторник, 6 июня.

«Украина обеспечена всеми необходимыми плавсредствами и понтонно-мостовыми переправами для форсирования водных препятствий. Коварные действия противника, создающие социальный и экономический кризис, не остановят Силы обороны Украины, которые готовы освободить оккупированные территории Украины», — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что военное руководство РФ уничтожило дамбу из-за «своего страха перед украинской армией» и из-за «успехов Сил обороны Украины в совершении наступательных действий».

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